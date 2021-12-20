В Приангарье осудили экс-главу управления Россельхознадзора

Суд вынес приговор бывшему руководителю управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Экс-чиновника признали виновным в получении крупных взяток. Вердикт: три года колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, рассказали сегодня в региональном главке Следственного комитета.

Правоохранители доказали, что в 2020 году руководитель управления Россельхознадзора получил от своего заместителя 400 тысяч рублей. Это плата за попустительство по службе в отношении указанного зама и ряда других сотрудников ведомства.

Во время следствия обвиняемый сотрудничал с правоохранительными органами, отметили в СУ СК по Иркутской области. Речь идет о помощи в расследовании дела бывших подчиненных руководителя регионального управления Россельхознадзора. Сотрудников ведомства обвиняют в семи эпизодах получения крупных взяток организованной группой. Дело было возбуждено по материалам ФСБ.