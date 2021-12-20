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20.12.2021 13:38
Рубрика: Общество

В ТПУ планируют запустить студенческую стартап-студию

Текст: Наталья Граф (Томск)
В Томском политехническом университете стартовала стратегическая сессия по развитию студенческого технологического предпринимательства.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

В ее работе принимают участие более 50 экспертов из Томского политеха и вузов-партнеров: ТГУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ, Иннополис, а также представители технологического бизнеса, институтов развития, венчурных фондов и инвесткомпаний.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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- Целью стратегической сессии станет определение оптимальных организационных схем для открытия и успешной работы университетских стартап-студий, - сообщает Томский политехнический университет. - Она пройдет по четырем трекам: "Представители вузов", "Студенты", "Предприниматели" и "Пространство".

На протяжении двух дней участники мероприятия будут работать над проектированием организационной модели университетской стартап-студии. Эксперты сформируют оптимальные принципы и механизмы ее работы в вузе.

Томский политех планирует запустить спроектированную стартап-студию для развития студенческого технологического предпринимательства в следующем году.

- Для Томского политеха проектирование стратап-студии - это новая глава. Безусловно, студенческое предпринимательство сейчас пользуется спросом. Мы видим это по количеству поступающих на профильные специальности и заявок на программу "Стартап как диплом" - формат, когда мы выпускаем студентов не просто с документами, а с практически готовым бизнесом. Работа, которая предстоит экспертам, будет заключаться в поиске механизмов, которые, с одной стороны, позволят университету сформулировать свою позицию по отношению к технологическому предпринимательству, а с другой - сделать ее максимально студентоориентированной, - отметил сегодня на открытии стратегической сессии и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

В 2017 году Томский политехнический университет одним из первых в России запустил практику защиты стартапов в качестве дипломного проекта. С момента запуска программы выпускники вуза успешно защитили уже более 120 стартапов.

- Теперь наша задача - качественно изменить этот процесс и дать возможность студентам делать стартапы уже во время учебы, - отметил директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко. - Эту идеологию мы хотим использовать в стартап-студии и сделать то пространство, где студент сможет по-настоящему раскрыть в своем технологическом бизнесе все свои компетенции и амбиции.

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