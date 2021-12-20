"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения сельских жителей в Осетии

В частности, специалисты Архонских районных электрических сетей (РЭС) филиала "Севкавказэнерго" в зоне своей ответственности заменили три трансформаторные подстанции мачтового типа на современные комплектные трансформаторные подстанции (КТПН) в селах Ногир, Гизель и станице Архонской Северной Осетии. Суммарная мощность оборудования составила 660 кВА.
По словам специалистов подразделения, новые энергообъекты отличаются простотой монтажа, улучшенными эксплуатационными свойствами, устойчивостью к воздействию климатических явлений.
Применение нового оборудования позволит энергетикам обеспечить надежное электроснабжение более двух тысяч сельских потребителей, снизить технологические потери и издержки на эксплуатацию распределительных сетей.
Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"