"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения сельских жителей в Осетии

"Россети Северный Кавказ" уделяют существенное внимание повышению надежности энергоснабжения отдаленных сельских территорий в Северной Осетии.

В частности, специалисты Архонских районных электрических сетей (РЭС) филиала "Севкавказэнерго" в зоне своей ответственности заменили три трансформаторные подстанции мачтового типа на современные комплектные трансформаторные подстанции (КТПН) в селах Ногир, Гизель и станице Архонской Северной Осетии. Суммарная мощность оборудования составила 660 кВА.

По словам специалистов подразделения, новые энергообъекты отличаются простотой монтажа, улучшенными эксплуатационными свойствами, устойчивостью к воздействию климатических явлений.

Применение нового оборудования позволит энергетикам обеспечить надежное электроснабжение более двух тысяч сельских потребителей, снизить технологические потери и издержки на эксплуатацию распределительных сетей.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"