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20.12.2021 17:07

В Дагестане открылся Российский интернет форум "Кавказ"

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
В Махачкале открылся один из крупнейших российских интернет-форумов "РИФ.Кавказ". Организатором мероприятия выступает Министерство цифрового развития Республики Дагестан.
Фото: Министерство цифрового развития РД Фото: Министерство цифрового развития РД
Фото: Министерство цифрового развития РД

В работе форума принимают участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители органов исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа, ответственных за цифровую трансформацию, руководители отраслевых организаций и учреждений.

Фото: пресс-служба Правительства РД
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Среди основных тем форума: цифровая трансформация, как способ создания новых точек роста в отраслях экономики, цифровизация городской среды, цифровая образовательная среда.

Разработанная в Дагестане региональная стратегия цифровой трансформации включает в себя 49 проектов в семи отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления, рассказал на открытии форума врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов.

В ходе реализации данной стратегии в регионе внедрят технологии телемедицины, искусственного интеллекта, интерактивный портал органов социальной защиты населения.

"Планируется перевести в электронный вид массовые государственные и социально значимые услуги, провести цифровую трансформацию процессов контрольно-надзорной деятельности, повысить доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах с расширением применения телемедицинских технологий", - отметил Буганов.

Он озвучил инициативу создания межрегионального центра компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате IT-кластера. В его состав войдут IT-колледж, IT-институт и IT-парк.

Работа форума продлится два дня. На его площадках предполагается выступление представителей крупнейших российских компаний в сфере информационных и цифровых технологий.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Дагестан – новые вершины

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