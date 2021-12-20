В Дагестане открылся Российский интернет форум "Кавказ"

В Махачкале открылся один из крупнейших российских интернет-форумов "РИФ.Кавказ". Организатором мероприятия выступает Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В работе форума принимают участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители органов исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа, ответственных за цифровую трансформацию, руководители отраслевых организаций и учреждений.

Среди основных тем форума: цифровая трансформация, как способ создания новых точек роста в отраслях экономики, цифровизация городской среды, цифровая образовательная среда.

Разработанная в Дагестане региональная стратегия цифровой трансформации включает в себя 49 проектов в семи отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления, рассказал на открытии форума врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов.

В ходе реализации данной стратегии в регионе внедрят технологии телемедицины, искусственного интеллекта, интерактивный портал органов социальной защиты населения.

"Планируется перевести в электронный вид массовые государственные и социально значимые услуги, провести цифровую трансформацию процессов контрольно-надзорной деятельности, повысить доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах с расширением применения телемедицинских технологий", - отметил Буганов.

Он озвучил инициативу создания межрегионального центра компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате IT-кластера. В его состав войдут IT-колледж, IT-институт и IT-парк.

Работа форума продлится два дня. На его площадках предполагается выступление представителей крупнейших российских компаний в сфере информационных и цифровых технологий.