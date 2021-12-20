В дагестанском селе для ликвидации трехсменки построили новую школу

Школа в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана построена в рамках программы по ликвидации трехсменного режима обучения. Основные строительные работы на объекте завершены, получены положительные заключения СанПина и МЧС, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Как отметил посетивший объект председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, строительство новой школы решает несколько важных проблем для села: ликвидация трехсменного режима обучения, создание современных условий для организации образовательного процесса и обеспечение безопасных условий для обучения детей. До сих пор дети обучались в три смены сборно-щитовых зданиях.

Всего в Дагестане 33 школы с трехсменным режимом. В пресс-службе Минобрнауки региона рассказали, что разработан план по ликвидации трехсменного режима в школах.

В его рамках завершается строительство еще трех школ на 1300 мест в селах Новокостек и Эндирей Хасавюртовского района и Луткун Ахтынского района.

Строительная готовность школы на 400 ученических мест в селе Новокостек а составляет 96 процентов. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, монтажу технологического оборудования, а также пусконаладочные работы всех инженерных систем.

Школа на 500 ученических места в селе Эндирей готова на 99 процентов. Здесь также завершаются работы по устройству инженерных сетей и благоустройству территории. Строительная готовность школы на 400 ученических мест в селе Луткун района составляет 87 процентов. Строители завершают работы по устройству полов, кровли, установке окон и дверей.