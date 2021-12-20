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Рубрика: Культура

В Северной Осетии наградили лауреатов республиканской премии по литературе

Текст: Олег Сергеев (Северная Осетия)
В Доме Правительства Северной Осетии состоялось торжественное награждение лауреатов республиканской премии им. Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы. Молодых литераторов с заслуженной победой поздравил глава РСО - Алания Сергей Меняйло.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

В текущем году на соискание премии претендовали 10 авторов. Из них четыре работы были представлены в области поэзии (авторы - Алета Айдарова, Саша Агузарова, Заурбек Урумов, Залина Губурова), три работы - в области прозы (Сармат Уртаев, Диана Дзираева, Агунда Гобозова) и три - в области драматургии (Элина Сугарова, Хетаг Дарчиев, Артур Омаров). К рассмотрению принимались произведения на русском или осетинском языках, созданные за 2019-2020 годы.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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Конкурсная комиссия, которую возглавила заместитель председателя правительства РСО - Алания Лариса Туганова, оценивала поступившие литературные произведения по таким критериям, как оригинальность, новаторский творческий подход, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, актуальность темы, языковая безупречность.

Звание "Лауреат Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы" получили Залина Губурова за цикл стихотворений "Время не вернуть" в номинации "Поэзия" и Хетаг Дарчиев за пьесу на осетинском языке "Человек" в номинации "Драматургия". Победители получили дипломы и премию в размере 50 тысяч рублей.

А вот премию в номинации "Проза" в 2021 году не присудили никому.

Сергей Меняйло, поздравляя лауреатов премии, отметил, что осетинская литература имеет славное наследие, оставленное талантливыми писателями, драматургами, поэтами предыдущих веков. Однако очень важно продолжать славу тех, чьи имена уже вписаны в историю республики.

- Нужно, чтобы появлялись новые имена, ведь любое достояние необходимо приумножать, - сказал глава Северной Осетии. - И качество работ, которые были представлены на конкурс, вселяет уверенность, что у национальной литературы достойное будущее! Особенно приятно отметить, что в нашей республике много ярких творцов среди молодежи.

Лауреат премии в номинации "Поэзия", корреспондент республиканской газеты "Северная Осетия" Залина Губурова поделилась впечатлениями от участия и победы в конкурсе и рассказала о творческом становлении.

- Я писала стихи, сколько себя помню, - сказала победительница. - Но никогда не могла предположить, что когда-нибудь получу за свои строки государственную награду! Благодарю Сергея Ивановича Меняйло, конкурсную комиссию, которая посчитала мое творчество достойным такой высокой оценки, преподавателей факультета журналистики СОГУ, издательство "ИР", Национальную научную библиотеку, где не раз выступала. Желаю каждому в преддверии Нового года мира и процветания, радости и здоровья!

Кстати

Государственная премия имени Мисоста Камбердиева в области литературы учреждена в 2013 году. Она присуждается один раз в два года молодым авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения.

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