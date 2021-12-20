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20.12.2021 15:58
Рубрика: Власть

Власти Осетии оснастили сельскую амбулаторию по просьбе местных жителей

Текст: Олег Сергеев (Северная Осетия)
В Дигорском районе Северной Осетии, в селении Дур-Дур, власти республики оснастили сельскую амбулаторию на сумму более 500 тысяч рублей по просьбе местных жителей. Это решение было принято по итогам "Прямой линии" с главой РСО - Алания Сергеем Меняйло, которая состоялась первого декабря и продлилась около трех часов.

Глава региона во время интерактивного общения с людьми, которое проходило на площадке телеканала "Осетия-Ирыстон", ответил на десятки вопросов. В том числе жительница селения Дур-Дур Лина Хосроева обратилась с просьбой помочь в приобретении оборудования, чтобы сельская амбулатория смогла начать работу. Сергей Меняйло дал соответствующее поручение минздраву республики.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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Прошло менее 20 дней, и во врачебную амбулаторию селения Дур-Дур Дигорского района закупили медицинское оснащение на сумму 578 тысяч рублей из средств республиканского бюджета.

В том числе амбулатория получила мебель для кабинетов и рабочих мест сотрудников, а также медицинские изделия и технику - холодильное оборудование, стерилизатор, весы для новорожденных, кислородный ингалятор, портативный биохимический анализатор крови и многое другое. Все оборудование уже поступило, и теперь врачебная амбулатория сможет оказывать все процедуры первичной медико-санитарной помощи.

В амбулатории проведен капитальный ремонт в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Оснащение необходимым оборудованием позволит медучреждению начать принимать пациентов. По информации министерства здравоохранения Северной Осетии, свои двери для сельских жителей медучреждение откроет уже на следующей неделе.

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