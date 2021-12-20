Эксперты назвали самые популярные у россиян новогодние покупки

Накануне новогодних праздников россияне не жалеют денег на подарки себе и близким: на гаджеты для дома, наряды, украшения и косметику. В некоторых категориях особенно заметно растет спрос на премиальные товары.

Активнее всего перед Новым годом ведут себя покупатели из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Онлайн-спрос с 15 ноября по 5 декабря изучили аналитики онлайн-платформы Lamoda и платежного сервиса ЮKassa.

Среди товаров, которые традиционно покупают в подарок другим и себе к Новому году, сильнее всего выросла популярность бытовой техники и электроники. Продажи гаджетов в ноябре-декабре 2021 года оказались вдвое выше, чем в 2020-м, сообщили в ЮKassa. Спрос на одежду и обувь вырос на 70 процентов, на косметику - на 50. В числе лидеров по динамике также ювелирные изделия (прирост год к году - 17 процентов).

Спрос в предновогодние недели традиционно высокий. Многие интернет-магазины начинают заранее привлекать клиентов скидками. "В этом году самый значительный рост показал средний чек на бытовую технику - на 76 процентов, до 36,7 тысячи рублей, - рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев. - Средняя сумма покупки в категории "Ювелирные украшения" увеличилась почти на 40 процентов и достигла 4881 рубля".

По данным Lamoda, одним из самых популярных подарков для женщин остаются косметические наборы: для ванны и душа (спрос сейчас в 5,6 раза выше, чем год назад), ухода за волосами (+163 процента) и макияжа глаз (+97 процентов). Высоким спросом пользуется парфюмерия и аксессуары: кредитницы, шарфы, сумки. Серьги в предновогодний период-2021 покупают на 62 процента чаще, чем в прошлом году. Удвоились продажи пижам.

Для мужчин в бьюти-сегменте стали активнее заказывать онлайн туалетную воду. В этой категории спрос за год вырос в два раза. Еще сильнее взлетели продажи мужских наборов для ухода за телом и для бритья. В топе аксессуаров - обложки для паспорта, браслеты, несессеры, сумки и кошельки.

По данным ЮKassa, в этом году россияне вдвое чаще заказывают в категории "Одежда и обувь" премиум-товары - стоимостью от 30 до 80 тысяч рублей. Спрос на наряды стоимостью от 80 до 100 тысяч вырос в 2,6 раза, от 100 до 500 тысяч - втрое. Очевидно, пользователи увидели в онлайн-магазинах альтернативу обычным бутикам. Состоятельные покупатели за время пандемии перекочевали в Сеть.