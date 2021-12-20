Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 200 тысяч рублей

В Северной столице цены на жилье в новостройках преодолели психологическую отметку в 200 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на данные компании "Петербургский дом недвижимости".

В частности, по оценкам аналитиков, с начала года рост цен составил 54,9 процента. Причем, речь идет не об элитном жилье и даже не о квартирах бизнес-класса, а о массовом сегменте. Больше всего подорожали двушки, утверждают в компании: рост составил 60 процентов. Год назад средняя цена сделки составляла 8,3 миллиона рублей, теперь - 13,29. Цена студий достигла 4,76 миллиона рублей (рост 54,5 процента), однушек - 48,24 процента. Купить однокомнатную квартиру в новостройке в черте города теперь можно за 7,56 миллиона рублей. Тем, кто нацелился на трешку, нужно готовить около 20,95 миллиона рублей. Аналитики констатируют, что это еще не предел, учитывается цена при 100-процентной оплате без отделки.

Рост цен в Санкт-Петербурге обескураживает не только специалистов рынка недвижимости, а в первую очередь покупателей. На деньги, которых два-три года назад хватало, чтобы купить в городе просторную трешку, сейчас можно приобрести в лучшем случае однокомнатную квартиру.

Стоит отметить, что в сданных домах, так называемой, "новой вторичке", психологический рубеж также уверенно преодолен. Студии даже в весьма скромных ЖК на окраине города выставляют на продажу из расчета более 210 тысяч рублей за "квадрат", в шаговой доступности от метро цены вырастают до 230 и более тысяч рублей.

Взлетели в цене даже хрущевки. Как следует из объявлений на сервисе ЦИАН, однокомнатные квартиры в Московском районе Петербурга в жилом состоянии выставляются на продажу из расчета 165-170 тысяч рублей за "квадрат", двушки - за 155-160 тысяч.