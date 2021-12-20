В Вологодской области мужчина насильно удерживал в доме подругу дочки

В Вологодской области суд принял решение о заключении под стражу жителя села Покровское Чагодещенского района, который в состоянии наркотического опьянения запер в своем доме несовершеннолетнюю и отказывался ее освобождать. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все произошло 17 декабря. 13-летняя девочка вечером пошла в гости к своей подруге. А потом позвонила родителям и рассказала, что неадекватный отец подруги запер ее и не выпускает. Перед этим он выгнал на улицу свою жену, которая уговаривала выпустить девочку.

Прибывшие сотрудники полиции вскрыли дверь и освободили ребенка. Мужчину задержали. В его доме обнаружили наркотики, которые он держал для себя. Поэтому возбудили еще одно уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Уголовные дела объединили в одно производство. Расследование продолжается.