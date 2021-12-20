В Вологодской области военные ЗВО установили понтонный мост для 40 сел

Военные инженеры ЗВО восстановили транспортную доступность для жителей 40 сел Вологодской области через реку Колпь. Без переправы граждане остались после того, как начали ремонтировать основной мост.

Решение для оказания помощи принял командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев по обращению администрации Вологодской области. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, сначала колонна техники с личным составом совершила марш-бросок в 600 километров в населенный пункт Нижнее. Здесь военные принялись за дело. Они возвели мост из комплекта понтонно-мостового парка протяженностью до 40 метров.

В составе инженерного отряда работали 18 человек и десять единиц техники на базе автомобиля КамАЗ.