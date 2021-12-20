Обвиняемых в издевательствах над котом в Поморье ждет психэкспертиза

В суде города Северодвинска Архангельской области рассмотрели дело, касающееся издевательств над котом Кузей. Семейную пару обвиняют в жестоком обращении с животными по предварительному сговору. Сегодня стало известно, что обвиняемых направят на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Следственными органами было установлено, что супруги из Северодвинска выкрали кота у родственников, полмесяца издевались над ним, после чего убили животное. Подробности своих действий муж и жена фиксировали на камеру, выкладывая в социальных сетях.

В октябре полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, останки кота были отправлены на экспертизу.

Во многих городах России прошли акции с требованием отдать супругов под суд и строго наказать. Подписи в поддержку этого решения люди собирали в котокафе и соцсетях. В итоге петиции поддержали почти 300 тысяч человек. Следующее заседание суда назначено на 17 января 2021 года.