Петербургские ученые нашли способ повысить эффективность стволовых клеток

Новости

Путин наградил Розенбаума и Неелову 22:06
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 22:04
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 21:56
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 21:49
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 21:48
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 21:30
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 21:28
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20:49
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20:42
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20:13
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20:04
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20:02
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20:01
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 19:59
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 19:58
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 19:24
В Париже вооруженный преступник взял в заложники двух женщин 19:18
В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске 18:38
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 18:31
Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов 18:31
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 20:51
Рубрика: Общество

Петербургские ученые нашли способ повысить эффективность стволовых клеток

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Ученые из Института цитологии РАН нашли способ отслеживать изменения цитоскелета стволовых клеток, сравнивая их с фракталами. Эта система позволит оперативно реагировать на трансформации цитоскелета под воздействием лекарственных препаратов и оценивать их эффективность, сообщают в ИНЦ РАН.

О том, что стволовые клетки имеют колоссальные перспективы, ученые говорят давно. Но на практике исследователи столкнулись с тем, что клеточная терапия работает не всегда. Так, стволовые клетки могут просто не достигнуть поврежденного участка ткани, и, как следствие, регенерации, на которую так надеются ученые и пациенты, не происходит.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Астраханская школьница изобрела управляемый силой мысли протез

Сейчас научный мир склоняется к тому, что стволовые клетки надо "ускорять", чтобы они как можно быстрее добрались до поврежденного участка и начали работать. Но процесс ускорения должен быть управляемым, ученым необходимо знать, как в процессе движения меняется цитоскелет.

Для отслеживания этих изменений сейчас применяется специальный математический метод. Он очень трудоемкий, и с его помощью сложно описать абсолютно все геометрические параметры. Новшество петербургских ученых заключается в том, что они предложили использовать для расчетов фракталы.

По словам младшего научного сотрудника группы ионных механизмов клеточной сигнализации ИНЦ РАН Аллы Ревитцер, исследователи применили метод измерения фрактальной размерности Минковского.

В основе идей фрактальной размерности лежит принцип о нетрадиционном представлении масштаба и размерности, а также о том, что кривые состоят из множества сегментов, соединенных под разными углами. Фрактальную размерность можно применить, например, при вычислении длины береговой линии островов, в классических учебниках с помощью этого метода определяют параметры снежинок.

В общем, система используется для точных вычислений сложнейших фигур. Петербургские ученые выяснили: со стволовыми клетками она тоже работает. Они создали специальную программу, рассчитывающую фрактальную размерность, и применили ее для изображения цитоскелета. Программа оказалась способна подбирать необходимые позиции и весьма облегчила жизнь ученым, отслеживающим изменения.

Разработчики рассчитывают, что их программа будет интересна клеточным биологам, которые работают со стволовыми клетками, сделает их исследования менее трудоемкими и ускорит их. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, сама разработка опубликована в журнале PloSOne.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год