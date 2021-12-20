СПбПУ перевел студентов на полный дистант

С 20 декабря студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) переходят на учебу в дистанционном формате, сообщил вуз в соцсети.

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Сотрудников и студентов призвали к личной ответственности: "ограничить свои перемещения в городе и в университете", - говорится в обращении. Нужно отметить, что это не смешанный вариант обучения, какой практиковался в вузе ранее, когда часть занятий проходила дистанционно, а, например, лабораторные занятия были очными. Сейчас ограничения носят полномасштабный характер.

Еще в октябре Политех усилил ограничения по коронавирусу. Воспользоваться общепитом на территории вузы и попасть в главный административный корпус можно было только по предъявлению QR-кода.

В состав Политехнического университета входят 11 институтов, которые готовят бакалавров и магистров по 49 направлениям науки и техники. В вузе очно учатся около 19 тысяч студентов, по очно-заочной форме - еще около 2,5 тысячи человек.