Двое детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Заполярье

В числе пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Заполярье оказались двое детей 3 и 4 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Дети находились в салоне легкового автомобиля Subaru Impreza. Они получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Также госпитализирована их мать - женщина 28 лет, находившаяся за рулем автомобиля. Ее 31-летний супруг умер до приезда скорой помощи, уточнили в ведомстве.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, трагедия произошла на автодороге Мишуково - Снежногорск. Автолюбительница, управлявшая Subaru Impreza, двигалась со стороны Мурманска и допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ, отметили в региональном управлении ГИБДД. Водитель автобуса и 11 его пассажиров также получили травмы и были обслужены амбулаторно. По факту аварии прокуратура Кольского района начала проверку.