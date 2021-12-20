В Калининграде полиция закрыла подпольный спиртзавод

Против калининградского предпринимателя, производящего суррогатный спирт, возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла у кустаря более 2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, незаконное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции размещалось в нежилом помещении на улице Невского в областном центре.

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Ленинградскому району провели обыск и установили, что помещение арендует 51-летний мужчина. Здесь он, по данным полиции, производил алкоголь кустарным способом и хранил готовый товар.

- Изъято более 2,5 тысячи литров данной продукции. По результатам проведенной экспертизы принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного производства и хранения алкогольной продукции без соответствующей на то лицензии, - рассказал начальник отдела Алексей Сергеев.

Часть продукта была разлита в канистры из-под стеклоомывающей жидкости. Экспертиза подтвердила, что это суррогатная спиртосодержащая продукция.

В отношении предпринимателя возбуждено второе уголовное дело по статье о незаконном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции. Законодательством за это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.