В Петербурге четырехмесячная девочка умерла в родительской постели

В Санкт-Петербурге прокуратура Выборгского района и Следственный комитет выясняют обстоятельства гибели четырехмесячной девочки в общежитии.

В ходе проверки будет установлено, как родители выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка, сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Источник, знакомый с ходом проверочных мероприятий, рассказал "РГ", что накануне вечером родители выпивали с друзьями. Ночью девочка никак не хотела засыпать в своей кроватке, тогда родители положили ее с собой. А утром отец проснулся и обнаружил, что дочь не дышит. Мужчина пытался реанимировать ее, но все усилия оказались тщетными.

Причину смерти младенца определит судебно-медицинская экспертиза. О семье известно, что мать никогда в жизни не работала, для воспитания родители делали все, что положено: у малышки были необходимые вещи, отдельное спальное место. Также мать регулярно приносила ребенка на врачебные осмотры.