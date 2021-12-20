Метель вызвала пробки в центре Петербурга

Метель, обрушившаяся ночью на Санкт-Петербург, вызвала в центре города пробки, которые не могут рассосаться даже после утреннего "часа пик".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерии Кальчук, за ночь в Северной столице выпало около семи сантиметров снега.

В течение дня осадки продолжатся, местами возможна метель. Температура воздуха опустится до минус 11 градусов, что приведет к образованию гололедицы на дорогах.

По данным сервиса "Яндекс-пробки", к 11.00 20 декабря движение было затруднено на Невском и Суворовском проспектах, стояли машины на набережных Фонтанки и Обводного канала, а также на Садовой улице. Образовался затор на Троицком и Литейном мостах, на Воскресенской и Пироговской набережных.

В городском комитете по благоустройству сообщают, что в Петербурге из-за погоды объявлен "желтый" уровень опасности. В связи с этим городские власти попросили всех участников дорожного движения проявлять бдительность на проезжей части.