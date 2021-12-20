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20.12.2021 19:17
Рубрика: Общество

В Петербурге открыли спецобсерватор для контактировавших с "омикроном"

Текст: Вера Черенева (САнкт-Петербург)

В Петербурге на базе пансионатов "Заря" и "Балтиец" открыт отдельный обсерватор для граждан, контактировавших с заболевшими штаммом "омикрон". Об этом в своем еженедельном эфире на "Радио России" заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Необходимость отдельного обсерватора глава города объяснил высокой заразностью нового штамма.

Как следует из справки об эпидемиологической обстановке в Петербурге, на данный момент "Заря" пустует, а в пансионате "Балтиец" содержатся 92 человека. Ранее стало известно, что среди петербуржцев выявлено два случая штамма "омикрон". Их привезли с собой туристы, вернувшиеся из-за границы.

Пока в Петербурге доминирует штамм "дельта". На 20 декабря в городе зафиксировано 1958 новых случаев коронавируса, выздоровело 844 пациента. Для приема пациентов развернуто более восьми тысяч коек в инфекционных стационарах, на данный момент свободно 40 процентов из них.

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