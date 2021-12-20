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Рубрика: Происшествия

В Республике Коми при сносе здания погиб рабочий

Текст: Светлана Цыганкова

В Республике Коми при сносе неэксплуатируемого здания погиб 29-летний мужчина. ЧП случилось в Ухте.

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Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В субботу во время работ по демонтажу неэксплуатируемого здания по улице Машиностроителей произошло обрушение части кровли. Под обвалившимися плитами оказался молодой мужчина. Он полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Как выяснилось позже, двоих жителей для сноса здания нанял местный предприниматель. Погибший рабочий не имел никаких средств индивидуальной защиты, его не проинструктировали о мерах безопасности на объекте.

Следователи устанавливают причины и конкретных виновных лиц.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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