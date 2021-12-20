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Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На наступившей неделе жителей европейской части страны ждет аномально холодная для декабря погода. Отклонение от нормы составит 7-12 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такое явление можно назвать "волной холода", которая представляет опасность для самочувствия людей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период - на 7-12 градусов ниже нормы", - приводит слова синоптика агентство ТАСС.

В Москве неделя начнется с умеренного мороза. В понедельник днем прогнозируется до минус 7 градусов, во вторник уже -16...-18 градусов, в среду -18...- 20, в четверг -13....-18 градусов, в пятницу -10....-15. И только в субботу морозы ослабеют до -5...-9 градусов.

Похолодание в Московском регионе будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с и небольшим снегом. Из-за этого температура по ощущениям будет казаться еще ниже, чем на столбиках термометров.

Самыми морозными будут ночи на среду и четверг - температура может опуститься до -24...-25 градусов.

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