Военные построили мост в Вологодской области

Инженерный отряд Западного военного округа навел 40-метровый мост через реку Колпь в районе села Нижнее Вологодской области. Эта переправа обеспечит транспортную доступность к четырем десяткам населенных пунктов, оказавшимся отрезанными от главных магистралей после начала ремонта основного моста.

Фото: пресс-служба ЗВО

Когда стало ясно, что он уже не отвечает требованиям безопасности и оттягивать эти работы больше нельзя, представители администрации Вологодской области обратились за помощью в штаб Западного военного округа. Командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев к обращению отнесся с пониманием. Он распорядился отправить в Вологодскую область необходимое количество людей и специальной техники.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа, в Нижнее поехали 18 солдат и офицеров, а также десять машин из комплекта понтонно-мостового парка, модернизированного на базе автомобиля КамАЗ. Отряд проделал путь длиной более 600 километров. Прибыв на место, военные без промедления занялись наведением переправы. Работы были проведены оперативно и с хорошим качеством.

Надо сказать, что к решению подобных задач инженерные подразделения Вооруженных сил привлекают достаточно часто. Они, в частности, уже возводили мосты и временные переправы через реки в Республике Бурятия, на территории Тульской и Костромской областей, в других регионах России.