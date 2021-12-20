Квартиры в новостройках за девять месяцев 2021 года подорожали на 19,2%

Квартиры в новостройках, по данным Росстата, за девять месяцев 2021 года подорожали на 19,2% (на вторичном рынке на 11,9%). На самом рынке оценки серьезнее: за год, с ноября по ноябрь, цены на новостройки подскочили в среднем по стране на 35%, в Краснодарском крае на 50%, в Ленинградской области на 40%, в Санкт-Петербурге на 38%, в Башкортостане и Свердловской области на 30% - говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Основные причины - повышенный спрос на недвижимость перед изменением программы льготной ипотеки, повышение цен на стройматериалы, что в среднем добавило около 8% к стоимости кв. м, говорит Диваков. Цены резко поднялись также из-за падения курса рубля, снижения ключевой ставки и процентов по депозитам (это стимулировало инвестиционные вклады в недвижимость), перехода строительной отрасли на счета эскроу (застройщики теперь получают деньги от банков под проценты), необходимости повышения зарплат мигрантам (они отправляют домой доллары), говорит научный руководитель дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

Цены на некоторые стройматериалы увеличились в разы. Скачок цен на древесину в Общественном совете минстроя объясняют повышенным спросом во всем мире. Китай и США развернули инфраструктурные стройки, производство не успело восстановиться после перебоев в начале пандемии, а Канада - главный экспортер древесины - уменьшила вырубку леса.

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Марат Хуснуллин, вице-премьер:

"Рост стоимости стройматериалов вызван и объективными причинами, связанными с мировой инфляцией, включая значительный рост стоимости сырья, особенно там, где есть импортная составляющая, временной остановкой производств в связи с пандемией, проблемами с логистикой, перебоями с поставками, дефицитом трудовых ресурсов. К сожалению, металл вырос на 70%, битум - на 70%, песок - на 100%. Мы не понимаем, почему песок, где доли импорта вообще нет, должен вырастать на 100%... Школы уже подорожали на 26% в стройке, жилье на 22%, мосты металлические с пролетными строениями на 30%, инженерные сети на 19%".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина