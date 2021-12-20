Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
06:00 20.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)

Квартиры в новостройках за девять месяцев 2021 года подорожали на 19,2%

Квартиры в новостройках, по данным Росстата, за девять месяцев 2021 года подорожали на 19,2% (на вторичном рынке на 11,9%). На самом рынке оценки серьезнее: за год, с ноября по ноябрь, цены на новостройки подскочили в среднем по стране на 35%, в Краснодарском крае на 50%, в Ленинградской области на 40%, в Санкт-Петербурге на 38%, в Башкортостане и Свердловской области на 30% - говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Основные причины - повышенный спрос на недвижимость перед изменением программы льготной ипотеки, повышение цен на стройматериалы, что в среднем добавило около 8% к стоимости кв. м, говорит Диваков. Цены резко поднялись также из-за падения курса рубля, снижения ключевой ставки и процентов по депозитам (это стимулировало инвестиционные вклады в недвижимость), перехода строительной отрасли на счета эскроу (застройщики теперь получают деньги от банков под проценты), необходимости повышения зарплат мигрантам (они отправляют домой доллары), говорит научный руководитель дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Елена Иванкина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Цены на некоторые стройматериалы увеличились в разы. Скачок цен на древесину в Общественном совете минстроя объясняют повышенным спросом во всем мире. Китай и США развернули инфраструктурные стройки, производство не успело восстановиться после перебоев в начале пандемии, а Канада - главный экспортер древесины - уменьшила вырубку леса.

Цитата

Марат Хуснуллин, вице-премьер:

"Рост стоимости стройматериалов вызван и объективными причинами, связанными с мировой инфляцией, включая значительный рост стоимости сырья, особенно там, где есть импортная составляющая, временной остановкой производств в связи с пандемией, проблемами с логистикой, перебоями с поставками, дефицитом трудовых ресурсов. К сожалению, металл вырос на 70%, битум - на 70%, песок - на 100%. Мы не понимаем, почему песок, где доли импорта вообще нет, должен вырастать на 100%... Школы уже подорожали на 26% в стройке, жилье на 22%, мосты металлические с пролетными строениями на 30%, инженерные сети на 19%".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина
Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

Сейчас читают

ЖКХ
15.12.2021

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Рост тарифов на услуги ЖКХ заставил граждан, живущих в многоквартирных домах, задуматься о сдаче в аренду общего домового имущества. Однако далеко не все собственники знают, как это сделать. Адвокат Олег Сухов рассказал, как и сколько жильцы могут заработать

Налоги
14.12.2021

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Эксперт рассказала о налогах для владельцев квартир

Недвижимость не только может приносить доход владельцу, но и обязывает его платить налоги. Сколько и в каких случаях, напомнила доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Плеханова Галина Семенова

Жилая недвижимость
14.12.2021

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам

Запретить застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более высоким ценам предлагается внесенным в Госдуму законопроектом. Сейчас такая лазейка в законодательстве есть, считают авторы документа