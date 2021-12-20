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Рубрика: Происшествия

Житель Кубани пойдет под суд за стрельбу в полицейского

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодарском крае закончили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя краевой столицы, которого обвиняют в покушении на продажу наркотиков и применении насилия к полицейскому. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, расследование провел первый отдел ведомства по особо важным делам.

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Как удалось установить правоохранителям, обвиняемый купил 558,5 грамма наркотического вещества, чтобы перепродать его на территории Краснодара. Сами наркотики он забрал в конце июля из тайника в садоводческом товариществе "Восток" в хуторе Ленина. Через 10 минут на соседней улице его увидел полицейский из управления по контролю за оборотом наркотиков.

- Поведение мужчины вызвало подозрения у полицейского. Правоохранитель представился и потребовал от него остановиться. В ответ на это обвиняемый произвел из травматического оружия три выстрела в сотрудника полиции и скрылся. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью в виде кровоподтека туловища и бедра, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В прокуратуре региона уточнили, что сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело направили в Советский районный суд Краснодара. По статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит до 20 лет колонии.

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