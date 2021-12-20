Житель Кубани пойдет под суд за стрельбу в полицейского

В Краснодарском крае закончили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя краевой столицы, которого обвиняют в покушении на продажу наркотиков и применении насилия к полицейскому. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, расследование провел первый отдел ведомства по особо важным делам.

Как удалось установить правоохранителям, обвиняемый купил 558,5 грамма наркотического вещества, чтобы перепродать его на территории Краснодара. Сами наркотики он забрал в конце июля из тайника в садоводческом товариществе "Восток" в хуторе Ленина. Через 10 минут на соседней улице его увидел полицейский из управления по контролю за оборотом наркотиков.

- Поведение мужчины вызвало подозрения у полицейского. Правоохранитель представился и потребовал от него остановиться. В ответ на это обвиняемый произвел из травматического оружия три выстрела в сотрудника полиции и скрылся. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью в виде кровоподтека туловища и бедра, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В прокуратуре региона уточнили, что сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело направили в Советский районный суд Краснодара. По статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит до 20 лет колонии.