Под Астраханью откопали скелет мамонта

Астраханские палеонтологи обнаружили у обрыва берега реки в селе Ленино хорошо сохранившийся скелет жившего около 115 тысяч лет назад мамонта. По словам ученых, это редкое явление, поскольку в основном археологи находят одиночные кости этих древних животных. Полный же скелет дает гораздо больше информации о мамонтах и историческом периоде, в котором они обитали.

В ходе раскопок удалось обнаружить череп с зубом, бедренные, берцовые, пяточные кости, коленную чашечку, фаланги пальцев, лопатку, фрагменты ребер и позвоночника. Пока не найдены бивни и нижняя челюсть, но останки могут уходить глубоко в стену обрыва. Это наводит ученых на мысль, что скелет, возможно, покоился под землей до тех пор, пока берег не стал размываться. Чтобы точнее ответить на вопрос, был ли найденный мамонт местным обитателем или его принесло течением, пробы останков направлены на экспертизу в Южный научный центр РАН.

- Для науки это очень ценная находка, в том числе с точки зрения установления видового многообразия животных, - сообщил "РГ" палеонтолог, заведующий таксидермической лабораторией Астраханского музея-заповедника Михаил Головачев. По его словам, обнаруженная особь - женского пола.

Скелет сейчас расчищают от каменных образований, чтобы отреставрировать: со временем мамонт интермидиус пополнит коллекцию выставочных экспонатов своих собратьев в музее.