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Рубрика: Происшествия

Приговор выслушала директор спортзала, где отравились люди

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима проведет и.о. директора Астраханской областной организации Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".

Плюс к этому осужденная заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Фамилию осужденной женщины в следственном ведомстве называть отказались.

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Это резонансное уголовное дело расследовал СК по Астраханской области. Но из-за большого общественного резонанса председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Все собранные следствием доказательства и были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Директор признана виновной в совершении преступления по статье 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Это типичная статья для подобных случаев, когда страдают граждане из-за опасных услуг. В этом случае произошло то же самое.

О деталях этого преступления рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. Все произошло почти год назад в очень популярном месте, куда стремились и взрослые, и дети.

Утром 7 декабря 2020 года во время занятий в бассейне спортивного комплекса "Динамо", расположенного в Советском районе Астрахани, дети и взрослые почувствовали себя настолько плохо, что всем понадобилась срочная медицинская помощь.

Одной машиной скорой помощи оказалось мало. В следующие несколько часов в медицинское учреждение доставили 22 ребенка и 6 взрослых. Все они были не только посетителями спорткомплекса, но и сотрудниками здешнего бассейна. У всех пострадавших оказался один и тот же диагноз - "отравление хлором средней тяжести". Оказалось, что работник комплекса банально перепутал баки. Вот что позже записали следователи: "В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор". Ядовитый газ поднялся с цокольного этажа и заполнил все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

Отравления в бассейнах - не редкие преступления. И судебная практика в стране уже выработалась

Врачи объяснили - летучая газообразная смесь воздействовала на слизистые глаз и органов дыхания, вызвав химические ожоги и отеки.

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Осужденная гражданка как раз и была ответственной за безопасность на объекте, контролировала техническое состояние спортивного комплекса. И она же допустила работника к исполнению служебных обязанностей без элементарного инструктажа. Подчеркнем, ЧП случилось в первый же рабочий день этого сотрудника.

Но приговором директору дело может не закончиться. Отравления в бассейнах - не такие уж редкие преступления. И судебная практика в стране уже выработалась. Так, на днях Нижегородский райсуд постановил выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, который стал одним из тех, кто отравился хлором в бассейне местного фитнес-клуба. Это ЧП случилось в феврале 2019 года. Из-за нарушения санитарных правил тогда пострадали 10 человек: четверо взрослых и шестеро детей. Им всем стало плохо. Люди надышались парами хлора. Виновным признали инженера.

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