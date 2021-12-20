В Анапе установили снеговиков из песка

На центральном пляже Анапы в преддверии Нового года открыли временную зону отдыха, и основным ее арт-объектом стало семейство из трех "снеговиков" - мамы, отца и сына. Между тем эти фигуры выполнены из песка, поэтому их так и назвали - Песковики. Необычное пляжное творение тут же стало рекордсменом по сделанным на его фоне селфи.

- Семейство Песковиков сделано из местного песка. Технологию производства мы не раскрываем. А поскольку Анапа - курорт детского и семейного отдыха, мы решили сделать нашего снеговика не одного, а в компании супруги и маленького песковичка. Кстати, они будут сохранены до конца января, - пояснила начальник отдела перспективного развития администрации муниципального образования города-курорта Анапы Наталья Просвирина.

Полюбоваться необычными арт-объектами приходят не только жители города, но и приезжие. А фотографии песчаного семейства Песковиков теперь постоянно можно увидеть в интернет-пространстве.

- В Анапе почти не бывает снега, и это просто отличное новогоднее новшество, - улыбается студент Анапского филиала Московского государственного педагогического университета Роман Зеленский.