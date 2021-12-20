В Анапе установили снеговиков из песка

- Семейство Песковиков сделано из местного песка. Технологию производства мы не раскрываем. А поскольку Анапа - курорт детского и семейного отдыха, мы решили сделать нашего снеговика не одного, а в компании супруги и маленького песковичка. Кстати, они будут сохранены до конца января, - пояснила начальник отдела перспективного развития администрации муниципального образования города-курорта Анапы Наталья Просвирина.
Полюбоваться необычными арт-объектами приходят не только жители города, но и приезжие. А фотографии песчаного семейства Песковиков теперь постоянно можно увидеть в интернет-пространстве.
- В Анапе почти не бывает снега, и это просто отличное новогоднее новшество, - улыбается студент Анапского филиала Московского государственного педагогического университета Роман Зеленский.