В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения

В Калмыкии введены дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в период новогодних праздников. В образовательных организация запрещены совместные мероприятия для разных классов и отрядов.

"Необходимо обеспечить безусловное соблюдение всех санитарных требований и выполнение противоэпидемических мероприятий, в том числе наличие у работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятий QR-кода о вакцинации", - сообщает пресс-служба главы республики.

Новогодние банкеты в предприятиях общепита разрешены, но с заполняемостью не более 70 процентов от проектной вместимости помещения. Посещать вечеринки можно лишь QR-кодом о прошедшей вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на инфекцию.

Сроки действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращены до 48 часов.