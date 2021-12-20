В Крыму охрана отказалась открыть шлагбаум для скорой помощи

В центре Симферополя охранник одного из частных агентств не пропустил автомобиль скорой помощи, который приехал на вызов к пациенту. Видео очевидцев растиражировано в социальных сетях.

Машина скорой была вынуждена остановиться у шлагбаума, и врач с медсестрой дальше пешком пошли к месту вызова.

- Действительно, произошел случай, когда охрана одной из парковок города не пропустила автомобиль скорой помощи через шлагбаум. Однако вызов скорой помощи был обслужен, и пациентку доставили на этой машине в больницу, - уточнили "РГ" в пресс-службе Минздрава РК.