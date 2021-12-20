В новогодние праздники аэропорт Сочи примет 387 тысяч пассажиров

С 25 декабря по 10 января пассажиропоток аэропорта Сочи составит почти 387 тысяч человек, что на 7,2 тысячи больше, чем в прошлогодние зимние каникулы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

По прогнозам специалистов, в предпраздничные и выходные дни в Сочи прибудут 208,5 тысячи человек. Несмотря на ограничительные меры, действующие в Краснодарском крае, их количество составляет плюс четыре процента к цифрам прошлых новогодних выходных. На вылет будет обслужено более 178 тысяч пассажиров, что аналогично прошлогодним показателям.

Напомним, до 18 января в аэропорту Сочи действуют QR-коды для посещения ресторанов, кафе и столовых. Также они обязательны для обслуживания в бизнес-зале и зале повышенного комфорта.