Видео: В Севастополе такси провалилось в дорожную яму

В Севастополе автомобиль такси провалился в глубокую яму, вырытую при проведении ремонтных работ. Водитель доставлен в больницу.

ДТП произошло ночью 19 декабря на проспекте Генерала Острякова, видео инцидента было опубликовано сегодня в соцсетях. На записи видно, что такси на высокой скорости выехало на перекресток по левой полосе, впереди находилось препятствие - огороженный участок ремонтных работ. Водитель не успел затормозить и перестроиться в другую полосу, из-за чего машина снесла ограждение вместе с дорожными знаками и угодила в яму. Возле места ЧП сразу же остановились несколько автомобилей, водители бросились на помощь, а один из них жестами попросил остановиться карету скорой помощи, которая в этот момент проезжала мимо.

Как сообщила "РГ" руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина, авария произошла около двух часов ночи. 49-летний водитель Hyundai выбрал небезопасную скорость движения, не учел состояние дорожного покрытия и наехал на препятствие, после чего автомобиль упал в вырытую полость.

По информации УМВД, водитель не был пьян. На месте ДТП он согласился пройти освидетельствование, результат теста на опьянение оказался отрицательным. В аварии мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Машину утром того же дня забрали его родственники.