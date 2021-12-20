В Сочи при пожаре в строящемся доме погибли двое мужчин

В Адлерском районе Сочи при пожаре погибли двое приезжих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в одной из комнат трехэтажного нежилого здания, расположенного по улице Ачишховской в поселке Красная Поляна, произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь, после чего в помещении на первом этаже были обнаружены тела предположительно 30 и 44-летнего мужчин.

Причиной пожара могло стать нарушения пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов и неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение по пожаре в строящемся доме поступило сегодня в 04.10. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар потушили в 04.49. К ликвидации возгорания привлекли 13 человек и шесть единиц техники.