Видео: Горнолыжный курорт Сочи закрылся из-за мощной метели

Горный курорт "Красная Поляна", пока единственный из трех открывшийся для райдеров в этом сезоне, в понедельник закрыт из-за сильного ветра.

- Скорость ветра составляет 45 метров в секунду, - сообщили "РГ" в пресс-службе горного курорта. - Из-за мер безопасности сегодня канатные дороги закрыты для лыжников и сноубордистов.

Канатные дороги курорта "Роза Хутор" в первой половине дня были закрыты, но сейчас возобновили свою работу. К слову, первых катающихся гостей курорт планирует принять в ближайшую среду. Горно-туристический центр "Газпром", по предварительной информации, откроется 25 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в горах Сочи из-за сильной метели до 22 декабря продлили штормовое предупреждение по лавиноопасности на отметке выше тысячи метров над уровнем моря.

В Сети появились кадры непогоды. "День летающих собак!" - подписал автор видео высокогорной панорамы под аккомпанемент завывающей снежной вьюги.

По камерам, установленным на горных курортах, видно, как в такт ветру раскачиваются кабинки канатных дорог, которые в снежной дымке практически не видно.

Между тем, сейчас на высоте ниже тысячи метров столбик термометра показывает плюс 5 градусов, идет дождь, а выше 2,2 тысячи метров - минус 5.

Напомним, штормовое предупреждение в горном кластере курорта действовало с 18 до 20 декабря из лавиноопасности выше 1,5 тысячи метров.