Видео: Как соблюдается эпидбезопасность на горнолыжных курортах Сочи

Сочи в новогодние праздники, согласно прогнозам властей и представителей туриндустрии, посетит около 250 тысяч отдыхающих. Корреспонденты "РГ" во время зимнего пресс-тура, организованного администрацией курорта для федеральных и краевых СМИ, увидели, как южная столица России подготовилась к наплыву гостей.

- Для туристов работает 649 средств размещения, из них 114 находится в горном кластере, - рассказал глава города Алексей Копайгородский. - С марта по май 2020 года представители индустрии отдыха значительно модернизировали объекты - все требования Роспотребнадзора и постановления губернатора региона максимально соблюдены.

В Сочи уже начал работу межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего туристического сезона. В него вошли свыше 1000 специалистов.

- Он создан, чтобы сделать отдых людей безопасным и качественным. Штаб будет работать круглосуточно, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. - Кубань - первый регион в стране, который ввел Q-коды для заселения в гостиницы. Когда это требование только начало действовать, были зафиксированы отмены броней, но потом турпоток восстановился, и мы практически вышли на рекордные показатели 2019-го, когда к нам приехали более 17 миллионов отдыхающих. В этом году мы уже достигли показателя в 16,5 миллиона. Я думаю, мы вернемся на доковидные результаты. Люди охотно к нам едут, потому что видят: наши курорты безопасны.

Во всех отелях Сочи на входах гостей встречают сотрудники с бесконтактными термометрами: проверка температуры и наличие масок - обязательное условие прохода в гостиницы. Зоны ресепшена закрыты от посетителей защитными экранами, все работники отелей работают в масках и перчатках. Индивидуальные средства защиты лежат в свободном доступе на стойках, в общественных местах установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками.

- На нашем курорте работает программа "25 шагов к вашей безопасности", сформированная в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это правила не для гостей, а инструкции для наших сотрудников, например, в них прописано, с какой периодичностью убирать номера и проветривать их, - рассказала корреспонденту "РГ" директор по стратегическому развитию курорта "Красная поляна" Ольга Филиппенкова.

В местных ресторанах гостям предлагают воспользоваться бесконтактным меню, а в отелях проводят дополнительную очистку матрацев парогенераторами и обработку занавесок и штор дезинфицирующими растворами, в холлах же стоит оборудование для обеззараживания воздуха. На канатных дорогах в кабины сажают не более четырех человек, при этом вагончики и кресла обрабатывают каждый четыре часа.

Как сообщил "РГ" Александр Руппель, вводить QR-коды для прохода на подъемники горнолыжного кластера, как это сделали на Эльбрусе в Кабардино- Балкарии, власти региона не намерены, дабы избежать очередей. К тому же для горнолыжных комплексов края это будет избыточное требование, ведь и так заселение в гостиницы, посещение кафе и ресторанов на курорте возможно только при наличии сертификата о прививке, справке о перенесенном заболевании или медотводе. Кроме того, в зимнем сезоне будет удвоено количество карет "скорой помощи", местные бригады усилят краевыми специалистами. Это связано не только с пандемией, но и с тем, что горнолыжный отдых - травмоопасный.

Кстати

Сочи стал первым российским курортом, присоединившимся в 2021 году к программе безопасных путешествий Safe Travels. Сертификаты, подтверждающие высокий уровень организации эпидемиологической безопасности, получили горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Кроме того, к началу зимнего сезона они появились у 45 сочинских отелей и санаториев.

Программа безопасных путешествий Safe Travels запущена в 2020 году Всемирным советом по путешествиям и туризму, который разработал универсальные международные стандарты - протоколы безопасности для средств размещения, ресторанов, музеев и объектов показа. К ней уже присоединились 79 стран.