Житель Батайска получил срок за угрозы ножом школьникам

В Ростовской области 55-летний житель города Батайск получил восемь месяцев лишения свободы за хулиганство и угрозу кухонным ножом несовершеннолетним школьникам. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, преступление произошло 8 сентября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел на остановку общественного транспорта и начал ругаться на школьников нецензурной бранью. Затем житель Батайска достал кухонный нож и начал им угрожать подросткам.

Конец инциденту положил наряд полиции, который задержал хулигана, а суд, на время следствия, отправил его под арест на два месяца. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В свое оправдание хулиган заявил, что школьники первыми начали его оскорблять, но суд не согласился с приведенными доводами и вынес приговор.