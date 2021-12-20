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Рубрика: Происшествия

Житель Батайска получил срок за угрозы ножом школьникам

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области 55-летний житель города Батайск получил восемь месяцев лишения свободы за хулиганство и угрозу кухонным ножом несовершеннолетним школьникам. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, преступление произошло 8 сентября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел на остановку общественного транспорта и начал ругаться на школьников нецензурной бранью. Затем житель Батайска достал кухонный нож и начал им угрожать подросткам.

Конец инциденту положил наряд полиции, который задержал хулигана, а суд, на время следствия, отправил его под арест на два месяца. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

В свое оправдание хулиган заявил, что школьники первыми начали его оскорблять, но суд не согласился с приведенными доводами и вынес приговор.

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