Сервер и Штерна: Какие необычные имена дали детям на Урале в 2021 году

За десять месяцев уходящего года в Свердловской области, по данным управления ЗАГС, появилось на свет более 35 тысяч малышей. Среди молодых родителей оказалось много поклонников старославянских имен.

К примеру, в Железнодорожном районе Екатеринбурга были зарегистрированы Яромир, Радомир, Евсевий, Тихон, Серафим, Севастьян, Фрол и Добрыня Никитич. Девочек называли Акулиной, Евфимией, Милославой.

Пользуются популярностью и иностранные имена. Так, в Ленинском районе Екатеринбурга теперь живут юные Амалия, Аливия, Туана, Лаура, Медея, Элисан и Штерна. В песочницах и на горках они будут играть со Златаном, Леонардом, Даяном, Гектором, Давлатом, Дементием. Не исключено, что им компанию составят двойняшки Теодор и Сальвадор.

А вот в Первоуральске родители называли новорожденных мальчиков Сервер, Самсон, Маркус, Силуан или Радэль. У девочек популярны Мира, Оливия, Русалина, Афина и Вивиан. Также на Урале в этом году появились три маленьких Космоса - два в Екатеринбурге и один в Каменске-Уральском.