На Урале объявили в розыск подростка с предметом, похожим на автомат

Челябинская полиция проверяет сообщения о том, что по центру города разгуливает подросток с предметом, похожим на автомат Калашникова. Нарядам патрульной службы даны ориентировки на молодого человека.

- Выясняем все обстоятельства происшествия, в частности, действительно ли подросток держал в руках оружие или это была игрушка, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Рекомендуем, всем, кто стал очевидцами подобных инцидентов, немедленно сообщать о них в правоохранительные органы.

Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что подросток с напоминающим автомат Калашникова предметом наперевес двигался пешком от площади Революции до остановки "Детский мир" в самом центре Челябинска. Прохожие на произошедшее никак не отреагировали, вероятно, считая, что ребенок несет игрушку или страйкбольную копию автомата.