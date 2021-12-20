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Рубрика: Происшествия

На Урале объявили в розыск подростка с предметом, похожим на автомат

Текст: Михаил Пинкус

Челябинская полиция проверяет сообщения о том, что по центру города разгуливает подросток с предметом, похожим на автомат Калашникова. Нарядам патрульной службы даны ориентировки на молодого человека.

Фото: vk.com/sarsschoolofficialgroup
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- Выясняем все обстоятельства происшествия, в частности, действительно ли подросток держал в руках оружие или это была игрушка, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Рекомендуем, всем, кто стал очевидцами подобных инцидентов, немедленно сообщать о них в правоохранительные органы.

Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что подросток с напоминающим автомат Калашникова предметом наперевес двигался пешком от площади Революции до остановки "Детский мир" в самом центре Челябинска. Прохожие на произошедшее никак не отреагировали, вероятно, считая, что ребенок несет игрушку или страйкбольную копию автомата.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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