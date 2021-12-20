Пьяный житель Югры выстрелил из ружья в полуторагодовалого сына

В Кондинском районе ХМАО 35-летнего мужчину подозревают в том, что он причинил своему ребенку тяжелую травму, из-за которой тот чуть не погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью 18 декабря фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 27-летней гражданской женой и начал угрожать ей убийством. Чтобы подкрепить свои слова действием, схватился за охотничье ружье и, вероятно, случайно, выстрелил в сторону полуторагодовалого сына. Мальчик получил тяжелые травмы ног и был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям 118 и 119 УК РФ. Ведется расследование.