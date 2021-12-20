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Текст:   Владислав Куликов 
22:10 20.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)

Суд не позволил покупателю отказаться от сгоревшей дачи

Суд в Тюменской области не позволил покупателю дачи остановить регистрацию сделки из-за того, что все сгорело. Фактически человек купил пепелище по цене благоустроенной усадьбы.

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 13 мая этого года Вадим К. по договору купли-продажи приобрел за 2,5 миллиона рублей у Олега Т. земельный участок в садоводческом товариществе СНТ "Солнышко".

Фото: photoxpress
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"В тот же день мужчины составили передаточный акт на объект недвижимости и подали через МФЦ заявление о регистрации перехода права собственности на земельный участок. Чтобы Олег не вывез уже проданную с домом мебель, они составили акт приема-передачи имущества", - продолжают в пресс-службе.

Дальше новый владелец участка уехал с хорошим настроением в командировку. А в дачном поселке случился пожар. Ровно через четыре дня после подачи документов в Росреестр - 17 мая - огонь уничтожил в СНТ "Солнышко" 25 домов.

"В том числе полностью выгорели и на только что купленном Вадимом земельном участке дом, гараж и надворные постройки. Пожар уничтожил все имущество и даже земля пришла в негодность. Сгорели и невывезенные прежним хозяином (Олегом) строительные материалы и вещи", - рассказывают в объединенной пресс-службе.

Вряд ли кого удивит, что радость покупателя внезапно угасла. На следующий день после пожара Вадим К. подал заявление в управление Росреестра по Тюменской области с просьбой приостановить регистрацию права собственности на этот земельный участок, поскольку "в результате его выгорания вместе с имуществом он не получил ожидаемый результат - возможность заниматься садоводством и огородничеством".

Покупатель и продавец заключили договор и составили акт передачи дома. Документы были направлены на регистрацию в Росреестр. В это время дача сгорела. Но разрывать сделку было уже поздно

Покупатель и продавец сошлись у судебного барьера. Продавец настаивал на регистрации сделки. Покупатель требовал признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ему деньги.

Спор имел принципиальное значение. Люди уже успели ударить по рукам, но все формальности еще не были завершены. Так в чей дом пришла беда? Имеет ли покупатель право разорвать практически состоявшуюся сделку из-за того, что покупать вдруг стало нечего?

Фото: istock
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Люди в мантиях поддержали продавца. Ведь он передал дом по акту. Так что де-юре его деньги в огне не сгорели.

"Тюменский районный суд удовлетворил исковые требования Олега Т. к Вадиму К. и обязал Управление Росреестра произвести государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок от Олега Т. к Вадиму К., - сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. - Суд отказал во встречном иске Вадиму К. о признании передаточного акта недействительным, признании договора купли-продажи земельного участка незаключенным и взыскании денежных средств".

Адвокат Вячеслав Голенев пояснил, что раз вины продавца в пожаре не обнаружено, то юридических оснований признать сделку недействительной не было.

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