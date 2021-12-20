Тюменские таможенники задержали машины с нелегальным маслом

Благодаря оперативному взаимодействию погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сотрудники таможни остановили фуры, которые везли через Западную Сибирь 40 тонн сливочного масла.

Оказалось, это была самая крупная в уходящем году партия молочной продукции с нарушением норм маркировки, задержанная в УрФО. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Закирова, по документам, которые имелись у водителей, пищевая продукция ехала из Казахстана и Киргизии в Татарстан и Новосибирскую область.

- Две фуры остановили рядом с российско-казахстанской границей в Петухово Курганской области. В ходе досмотра грузовых отсеков таможенники нашли более тысячи мест сливочного масла с нарушением правил маркировки Data Matrix - кодами. Груз весом 39,4 тонны оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, не мог быть ввезен в Российскую Федерацию, - пояснили таможенники.

Перевозчикам грозят крупные штрафы. К ответственности их привлекли специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области.