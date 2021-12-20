Тюменские таможенники задержали машины с нелегальным маслом

Новости

Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных 11:08
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
Вильфанд назвал две "прогнозные" народные приметы, которым можно верить 11:06
Андрей Хазин назначен и.о. ректора РГСУ 11:05
В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие 11:05
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года 10:51
СМИ нашли конституционный запрет на вступление Украины в НАТО 10:42
Наследникам Марадоны не удалось продать на аукционе его дома и машины 10:38
Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов 10:31
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 10:16
Первая иностранная компания покинет рынок России из-за декарбонизации 10:09
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов 10:08
Москвичей в понедельник ждет гололед, снег и до 10 градусов мороза 09:43
Суд установил вину главы Госстройнадзора в трагедии в "Зимней вишне" 09:30
Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации 09:25
ТРЦ "Зиг-Заг" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 08:25
На востоке Москвы сгорела трансформаторная подстанция 07:50
В Нидерландах начался самый строгий за все время пандемии локдаун 07:37
Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России 07:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 10:30
Рубрика: Происшествия

Тюменские таможенники задержали машины с нелегальным маслом

Текст: Ирина Никитина

Благодаря оперативному взаимодействию погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сотрудники таможни остановили фуры, которые везли через Западную Сибирь 40 тонн сливочного масла.

Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей

Оказалось, это была самая крупная в уходящем году партия молочной продукции с нарушением норм маркировки, задержанная в УрФО. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Закирова, по документам, которые имелись у водителей, пищевая продукция ехала из Казахстана и Киргизии в Татарстан и Новосибирскую область.

- Две фуры остановили рядом с российско-казахстанской границей в Петухово Курганской области. В ходе досмотра грузовых отсеков таможенники нашли более тысячи мест сливочного масла с нарушением правил маркировки Data Matrix - кодами. Груз весом 39,4 тонны оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, не мог быть ввезен в Российскую Федерацию, - пояснили таможенники.

Перевозчикам грозят крупные штрафы. К ответственности их привлекли специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО Курганская область

Главное сегодня

Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов