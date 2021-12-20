В Югре мигрантам запретили работать в такси и продавать алкоголь

С Нового года иностранным рабочим в Югре запретили работать сразу в целом ряде сфер. Так, мигрантам нельзя будет водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания.Постановление подписала глава региона Наталья Комарова. Речь в нем идет о работающих по патенту из стран Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

При этом вето не касается выходцев из стран - членов Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Не распространяется запрет и на тех, кто получил в России вид на жительство, переехал по программе "Соотечественники" или же оказался настолько ценным для региона специалистом, что для него готовы сделать исключение.

Владельцам предприятий строго предписано навести порядок в соответствии с постановлением до 1 января. Штрафы внушительные. До миллиона рублей юридическим лицам, должностным - до 50 тысяч, и даже физические лица, нанявшие мигранта, предположим, няней для ребенка, могут заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Показательно, что на предприятиях сфер, запрещенных для работы мигрантов, им нельзя будет устроиться ни в каком качестве. Предположим, в магазине, торгующем алкоголем, не разрешат работать даже грузчиком.

Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор. Правда, в этом регионе список запрещенных сфер не так велик и ограничивается только перевозкой пассажиров и грузоперевозками.

Комментарий

Анна Дьячкова, доцент Уральского федерального университета:

- По оперативной информации органов статистики Свердловской области, в отдельных районах сложилась задолженность по заработной плате, при этом больше 40 процентов жителей области ищут дополнительную возможность заработка. А 43 - уже имеют две и более работ. Психология людей в сложных условиях меняется, и человек раньше и не помышлявший подрабатывать в такси, например, сейчас уже не так категоричен. Это говорит о том, что квота на трудоустройство мигрантов в какой-то степени может компенсироваться за счет местного населения. Поднимутся ли при этом цены? Рост возможен, но и тут не все однозначно. Все будет зависеть от того, какой компромисс сложится на рынке труда.