В Югре уволился водитель, из автобуса которого выгнали ребенка с ДЦП

В Сургуте по собственному желанию уволился водитель автобуса, из машины которого несколько дней назад прогнали подростка-инвалида. После случившегося была начата проверка, но шофер не стал дожидаться ее итогов и оставил работу в транспортной компании.

Речь идет об инциденте, который случился вечером 10 декабря: ребенок с ДЦП пропустил свою остановку, и его высадили из автобуса. На видеозаписи, которую сделал юный пассажир, кондуктор попыталась выбить из его рук телефон, попросила его выйти и пригрозила вызвать полицию.

"Рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток. После того, как подросток выразил негодование, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у ребенка ограничения двигательных функций", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Информация об этом появилась в соцсетях, что и послужило началом проверки.

"Водитель не стал дожидаться решения и уволился по собственному желанию", - сообщили агентству ТАСС в администрации города.