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Рубрика: Общество

В Тюмени врачи установили кардиостимулятор столетнему пациенту

Текст: Татьяна Воробьева

В областной клинической больнице №1 вылечили необычного пациента: на операционном столе оказался участник Парада Победы на Красной площади в 1945 году, которому 15 ноября стукнуло сто лет.

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"Вечером девятого декабря пожилой мужчина поступил в экстренном порядке. В отделении был поставлен диагноз - блокада сердца - и принято решение об имплантации кардиостимулятора", - рассказал Роман Кочетков, сердечно-сосудистый хирург.

При блокаде сердца наблюдается нарушение ритма из-за того, что электрические импульсы, которые заставляют качающую кровь мышцу сокращаться, теряют способность правильно перемещаться.

По словам самого пациента, до этого случая сердце его не беспокоило, но потом он почувствовал недомогание - кружилась голова, появилась одышка.

При обследовании выяснилось, что здоровье у ветерана отличное: почки, печень, сердце - все в норме. Есть атеросклероз (поражение артерий, которое сопровождается отложениями холестерина), но таким недугом страдают многие, перешагнувшие пятидесятилетний рубеж.

"Установка кардиостимулятора - это малоинвазивная и малотравматичная процедура. Она заключается в проведении по вене одного или нескольких электродов в камеры сердца. После настройки программы сам аппарат устанавливается под кожу", - пояснила Наталья Ильина, пресс-секретарь больницы.

Сейчас ветеран чувствует себя отлично, все неприятные симптомы прошли, и после выписки он вернулся к привычной жизни.

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