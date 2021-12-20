Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры

В течение следующих двух лет правительство дополнительно направит 84 регионам 100 миллиардов рублей на развитие автодорожной сети. "Будут приведены в нормативное состояние около трех тысяч километров автомобильных дорог и также реализованы два десятках значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Качественные дороги, по словам главы кабмина, нужны, чтобы вовремя приезжала "скорая", чтобы школьные автобусы могли безопасно довозить учеников до занятий, а компании - быстро доставлять товары между регионами нашей огромной страны.