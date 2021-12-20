Рябков: Улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона

"Самый большой должок", который остается за Вашингтоном, - это научиться воспринимать Москву как равноправного партнера, с которым необходимо строить диалог именно на взаимоуважительной основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также добавил, что США должны договариваться с Россией на основе баланса интересов обеих сторон по всем направлениям, а не навязывая свои односторонние схемы и тем более не выдвигая ультиматумы.

По словам Рябкова, наша страна предоставила свои предложения касательно разных сфер - от стратегической стабильности до виз, и теперь вопрос улучшения двусторонних отношений зависит от дальнейших шагов США. "Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет", - заключил замглавы МИД России.