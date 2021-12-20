Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ

Москва "зеркально" ответила Берлину на недавнюю высылку из Германии страны двух российских дипломатов. Как сообщил МИД России в понедельник, персонами нон грата объявлены двое сотрудников посольства ФРГ в РФ.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости