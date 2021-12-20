Россияне смогут поужинать в квартире Нади из "Иронии судьбы"

Поужинать в квартире Нади Шевелевой можно уже с 20 декабря. Открылась новинка в павильоне на Мосфильме. Об этом сообщает на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Как сообщает депутат, в меню предновогоднего ужина войдут заливная рыба, салат "Оливье", селедка под шубой, мандарины и советское шампанское. В антураже квартиры использовали подлинные декорации рязановского фильма.

Например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале на тахте лежат платье и гитара хозяйки дома. К слову, самих героев картины в антураже не будет. Но после ужина гостям проведут экскурсию по Мосфильму.