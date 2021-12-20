С МКС вернулись двое космических туристов

Выбираясь из спускаемой капсулы корабля "Союз МС-20", японский космический турист Юсаку Маэдзава воскликнул: "Вот я и на Земле!" Он вернулся с МКС вместе со своим помощником Ёдзи Хирано и космонавтом Героем России Александром Мисуркиным. На видеокадрах приземления хорошо видно: все - улыбающиеся, все - Ок.

Правда, погода на месте приземления оказалась хуже некуда. Поэтому из обугленного спускаемого аппарата спасатели помогали экипажу эвакуироваться сразу на специальные машины, а не на вертолеты, как обычно... Потом на Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы космонавтов доставили в город Жезказган.

Теперь впереди - курс реабилитации в Центре подготовки космонавтов. Он займет от 14 до 21 дня. Напомним: этот полет "любителей" на российском "Союзе" - первый за последние двенадцать лет. И первый, когда на борту их оказалось сразу двое. Прежде на МКС побывали семь космических туристов, выложивших из собственного кармана миллионы долларов за удовольствие посмотреть на Землю с высоты 400 км.

Юсаку Маэдзава стал первым космическим туристом из Японии. Интересный нюанс: ранее он сообщал о планах облететь Луну в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX. Если все остается в силе, то опыт японец приобрел, прямо скажем, бесценный.

Маэдзава выложил в YouTube-канале несколько видеороликов о своем пребывании на станции: как перемещается в невесомости, как фотографирует Землю из космоса и даже как чистит зубы... Это, так сказать, чисто "картинки-зарисовки" звездного путешественника. А вообще туристы стали участниками нескольких серьезных экспериментов, которые проходили на борту МКС в рамках научной программы. В частности, медицинского исследования микроциркуляции крови в условиях микрогравитации. Его результаты в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств для полетов в дальний космос.

Но, пожалуй, самые громкие в прямом смысле слова эмоции были связаны с символическим матчем по бадминтону, который прошел в звездной коммуналке. Как рассказали в "Роскосмосе", инициатором матча стал Александр Мисуркин. Игра проходила по особым правилам. В частности, без сетки.

Кстати, впервые турнир по бадминтону состоялся на МКС еще в январе 2018 года: тогда тот же Мисуркин вместе с Антоном Шкаплеровым сыграли с коллегами из NASA и JAXA. По словам Мисуркина, сыграть в бадминтон за пределами Земли для него было все равно что поставить флаг на Марсе...

Главная идея матча - популяризация активного образа жизни. Как говорится, на Земле и за ее пределами. Но бадминтон был выбран еще и как самый "космический" вид спорта: оказывается, еще в 1960 году его включил в систему физической подготовки космонавтов лично Главный конструктор Сергей Королев.

Юсаку Маэдзава захотел вернуть с Международной космической станции бадминтонные ракетки. Об этом сообщало РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА. Как следует из переговоров, специалисты сначала были против, так как ракетки довольно большие и при этом хрупкие, но затем рекомендовали посоветоваться с командиром корабля. Командир Александр Мисуркин ответил, что на 95% уверен, что уложить ракетки в корабле перед возвращением получится.

Центр управления полетами: группа поддержки японского миллиардера обрадовалась при виде его эвакуации из спускаемого аппарата корабля #СоюзМС20 pic.twitter.com/wlj8r8P5ek — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2021

В связи с неблагоприятными погодными условиями для полетов вертолетов эвакуация вернувшегося экипажа корабля #СоюзМС20 будет осуществляться на наземном транспорте - специальных Поисково-эвакуационных машинах. pic.twitter.com/Hz7l5Ye47h — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 20, 2021

Между тем

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил РКК "Энергия" представить план наращивания производства пилотируемых кораблей серии "Союз МС" для развития космического туризма. В последние годы здесь делали по четыре "Союза МС" в год: два по Федеральной космической программе и два по международным контрактам. После того как начали летать американские пилотники, с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС. "Мы получили возможность отправки на станцию экипажей из трех российских космонавтов. Первый такой экипаж из профессиональных космонавтов полетит на МКС весной. Недавно мы возобновили практику космического туризма. Эта услуга приносит нам живые деньги, которые идут на модернизацию ракетно-космической отрасли", - подчеркнул Рогозин.