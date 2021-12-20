Салат с курицей: простые рецепты с фото на Новый год

Салат с курицей и клюквой
Этот рецепт мы позаимствовали у портала BBC Good Food. Он рассчитан на четыре персоны.
Вам понадобятся:
2 филе куриной грудки
4 ч.л. оливкового масла
1-2 тонко нарезанных красных луковицы
200 г листьев салата (можно по вкусу добавить и другу зелень)
½ нарезанного огурца
25 г сушеной клюквы
85 г клюквенного соуса
Лимон/лайм для заправки
Шаг 1
Разрежьте куриное филе пополам вдоль, чтобы получились четыре тонкие пластинки. Смажьте двумя ложками оливкового масла и приправьте на свой вкус приправами. Обжарьте куриные пластинки по несколько минут с каждой стороны до полной готовности. Отложите на тарелку.
Шаг 2
На оставшемся масле обжарьте лук в течение пяти минут. Дальше в одной миске смешайте нарезанную курицу, лук, листья салата, огурцы и сушеную клюкву. Для заправки смешайте клюквенный соус, сок лимона/лайма, две столовые ложки воды и сок, который остался после жарки курицы. Полейте полученной смесью салат. Приятного аппетита!
Салат из курицы и кускуса
Рассчитан на четыре-пять персон.
Вам понадобятся:
2 филе куриной грудки
1 стакан кускуса
3-4 ст.л. кукурузы (по желанию можно добавить и больше)
1 большой помидор
1 красный сладкий перец
Пара веточек петрушки
Соль и прочие специи по вкусу
Шаг 1
Кускус насыпать в миску и залить стаканом кипятка (кускус для салата лучше заливать водой в пропорции 1:1). Накрыть крышкой и дать настояться пару минут.
Шаг 2
Филе грудки нарезать небольшими кубиками и обжарить до появления румяной корочки. Добавить соль и прочие специи по вкусу.
Шаг 3
Разбухший кускус перемешать, он должен получиться рассыпчатым и не очень влажным. Добавить к нему мелко нарезанные помидор, красный перец и петрушку, поджаренную курицу (можно вместе с выделившимся в процессе жарки соком) и кукурузу. Все перемешать и добавить соли или приправ по вкусу (помните, что курица уже соленая). Заправить растительным или оливковым маслом. Приятного аппетита!
Куриный салат по-американски
Этот простейший и очень сытный салат американцы любят мазать на хлеб. Вы можете сделать точно так же, либо есть как обычно ложкой - менее вкусным он от этого точно не станет! За основу взят рецепт портала Spend With Pennies. Он рассчитан примерно на пять-шесть персон.
Вам понадобятся:
2 поджаренных куриных филе
1/2 стакана майонеза
1 мелко нарезанный стебель сельдерея
2-3 мелко нарезанных пучка зеленого лука
1 чайная ложка горчицы
соль, перец по вкусу
немножко нарезанного укропа по желанию
Шаг 1
Смешайте в миске курицу, сельдерей, лук и укроп.
Шаг 2
Смешайте майонез и горчицу. Заправьте получившейся смесью салат. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте в общей миске или на ломтиках хлеба. Приятного аппетита!
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