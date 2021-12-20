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Рубрика: Общество

Салат с курицей: простые рецепты с фото на Новый год

Текст: Диана Ковалева
Хотите приготовить салат с курицей для новогоднего стола, но традиционные варианты уже приелись? Не беда. "РГ" собрала три рецепта необычных куриных салатов, которыми вы точно удивите и домашних, и гостей.
Фото: iStock

Салат с курицей и клюквой

Этот рецепт мы позаимствовали у портала BBC Good Food. Он рассчитан на четыре персоны.

Фото: iStock
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Вам понадобятся:

2 филе куриной грудки

4 ч.л. оливкового масла

1-2 тонко нарезанных красных луковицы

200 г листьев салата (можно по вкусу добавить и другу зелень)

½ нарезанного огурца

25 г сушеной клюквы

85 г клюквенного соуса

Лимон/лайм для заправки

Шаг 1

Разрежьте куриное филе пополам вдоль, чтобы получились четыре тонкие пластинки. Смажьте двумя ложками оливкового масла и приправьте на свой вкус приправами. Обжарьте куриные пластинки по несколько минут с каждой стороны до полной готовности. Отложите на тарелку.

Шаг 2

На оставшемся масле обжарьте лук в течение пяти минут. Дальше в одной миске смешайте нарезанную курицу, лук, листья салата, огурцы и сушеную клюкву. Для заправки смешайте клюквенный соус, сок лимона/лайма, две столовые ложки воды и сок, который остался после жарки курицы. Полейте полученной смесью салат. Приятного аппетита!

Салат из курицы и кускуса

Фото: Диана Ковалева

Рассчитан на четыре-пять персон.

Вам понадобятся:

2 филе куриной грудки

1 стакан кускуса

3-4 ст.л. кукурузы (по желанию можно добавить и больше)

1 большой помидор

1 красный сладкий перец

Пара веточек петрушки

Соль и прочие специи по вкусу

Шаг 1

Кускус насыпать в миску и залить стаканом кипятка (кускус для салата лучше заливать водой в пропорции 1:1). Накрыть крышкой и дать настояться пару минут.

Шаг 2

Филе грудки нарезать небольшими кубиками и обжарить до появления румяной корочки. Добавить соль и прочие специи по вкусу.

Шаг 3

Разбухший кускус перемешать, он должен получиться рассыпчатым и не очень влажным. Добавить к нему мелко нарезанные помидор, красный перец и петрушку, поджаренную курицу (можно вместе с выделившимся в процессе жарки соком) и кукурузу. Все перемешать и добавить соли или приправ по вкусу (помните, что курица уже соленая). Заправить растительным или оливковым маслом. Приятного аппетита!

Куриный салат по-американски

Фото: iStock

Этот простейший и очень сытный салат американцы любят мазать на хлеб. Вы можете сделать точно так же, либо есть как обычно ложкой - менее вкусным он от этого точно не станет! За основу взят рецепт портала Spend With Pennies. Он рассчитан примерно на пять-шесть персон.

Вам понадобятся:

2 поджаренных куриных филе

1/2 стакана майонеза

1 мелко нарезанный стебель сельдерея

2-3 мелко нарезанных пучка зеленого лука

1 чайная ложка горчицы

соль, перец по вкусу

немножко нарезанного укропа по желанию

Шаг 1

Смешайте в миске курицу, сельдерей, лук и укроп.

Шаг 2

Смешайте майонез и горчицу. Заправьте получившейся смесью салат. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте в общей миске или на ломтиках хлеба. Приятного аппетита!

Еще больше простых рецептов со всего мира ищите в специальной подборке "РГ".

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