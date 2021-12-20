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Рубрика: Экономика

Санкции против российского нефтегаза уходят в прошлое

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Газ по 1700 долларов за тысячу кубометров и электричество выше 200 долларов за МВт*ч оказались лучше любых иных доводов против новых санкций Евросоюза в отношении нефтегазовых отраслей России. Вводить их против единственной страны, которая поставляет Европе энергоресурсы, по ценам в несколько раз ниже рыночных, по меньшей мере недальновидно.

Последний в этом году саммит ЕС не ввел новые санкции против России, несмотря на серьезное давление США, которые рассчитывали на их расширение в отношении российского энергетического сектора. А если странам Старого Света не повезет с погодой этой зимой, то и старые ограничения придется снимать. Их вред для Европы сейчас стал превышать негативное воздействие на экономику нашей страны.

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока-2"

Наиболее показательна история вокруг "Северного потока-2". Только успешное прохождение трех этапов сертификации - оценка немецким регулятором, оценка Еврокомиссии, окончательное решение немецкого регулятора - компании Nord Stream 2 AG, как независимого оператора газопровода, могло вернуть цены на бирже к значениям ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Но процесс был остановлен, а цены отправились бить новые рекорды, окупая "Газпрому" издержки из-за незапущенного газопровода.

России же экономически абсолютно все равно, по какому маршруту поступает газ в Европу. Бюджет получает экспортную пошлину (30%), налоги с добычи и дивиденды, как основной акционер "Газпрома". А они ожидаются по итогам года высокими благодаря ценовым рекордам газа в Европе. В результате страдают от проволочек с запуском "Северного потока-2" европейские потребители и компании, вложившиеся в проект. Для сравнения, средняя экспортная цена российского газа для Европы в разы ниже биржевой. В четвертом квартале 2021 года она ожидается на уровне 550 долларов, а в третьем квартале была 313 долларов за тысячу кубометров.

Аналогично сложилась ситуация с санкциями против нефтяной отрасли нашей страны. Они касались поставок оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и глубоководных месторождений, финансирования таких проектов и участия в них европейских и американских компаний. Первоначально это больно ударило по отечественному нефтяному сектору, многие проекты оказались под угрозой срыва и приостановлены. Но добыча нефти не упала вопреки прогнозам, постепенно нашлись новые партнеры из Китая, Индии и Японии, а часть необходимого оборудования стали производить в России.

Вред антироссийских санкций для Европы стал превышать их воздействие на экономику нашей страны

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, российская нефтегазовая отрасль адаптируется к санкциям за счет программ импортозамещения, и в технологическом плане санкции уже не представляются таким барьером, как ранее.

С ним согласен аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Со временем влияние санкций ослабло, сейчас отсутствие некоторых западных технологий в российской нефтяной отрасли ощущается уже не так критично, как 6-7 лет назад, считает он.

Яркий пример - баженовская свита, в попытках разработки которой участвовали международные гранды - Shell, Total и Exxon, но вынуждены были покинуть проект из-за санкций. Уже в этом году "Газпром нефть" достигла рентабельного уровня себестоимости добычи на баженовской свите, геологические запасы которой оцениваются в 18-60 млрд тонн нефти.

Фото: istock
В России может появиться отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной

В ближайшие годы спрос на энергоресурсы, по-видимому, будет расти, в этом сходятся прогнозы всех ведущих международных консалтинговых компаний. В первую очередь будет увеличиваться потребление газа. Нефть также не останется забытой. Уже в конце 2022 года ожидается, что недоинвестирование в добычу и геологоразведку начнет сказываться на мировом рынке. Все это может усугубиться, если в США будет принят закон, ограничивающий экспорт нефти, или одобрен продавливаемый "зелеными" запрет на многостадийный разрыв пласта - основную технологию, используемую при добыче сланцевой нефти. Себя наша страна обеспечить "черным золотом" сможет, а вот куда пойдет экспорт, зависит от конъюнктуры и участия в проектах иностранных партнеров.

Раньше санкции против России никак не мешали странам Старого Света. Европа проводит удобную для себя политику, подчеркивает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. С одной стороны, она вводит якобы "сокрушительные" секторальные санкции против Москвы и отчитывается перед европейскими избирателями о "противостоянии русскому медведю". А с другой стороны, прекрасно греется русским газом и ездит на русском дизтопливе.

Спрос на газ будет расти, и обеспечить им Европу сможет только Россия

Но из-за энергокризиса ситуация изменится. Недостаток энергосырья заставит страны Старого Света сделать шаги навстречу России. У этого, конечно, будет множество противников. Причем со стороны главных виновников газового кризиса - "зеленых". Но если зима будет холодной и возникнут реальные перебои с теплоснабжением и электричеством, едва ли их голоса будут услышаны. Предложить нашей стране Европа сможет не так уж много - запуск "Северного потока-2", инвестиции и снятие санкций. Впрочем, как отметил Курдин, одни механизмы могут быть замещены другими - например, трансграничным углеродным регулированием и жесткими антимонопольными и регуляторными подходами к российским поставщикам.

Против снятия санкций, конечно, будут США, но едва ли они также будут делать какие-либо решительные дополнительные шаги против российского нефтегаза. Как подчеркнул Андрианов, подорожание бензина для простых американцев - это не та цена, которую Белый дом готов платить за геополитические амбиции. Что уж говорить о Европе, которая крайне зависит от российских энергоресурсов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Отрасли Энергетика Цена на нефть

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